La Corée du Sud annonce 161 nouvelles contaminations et deux décès

La Corée du Sud a annoncé lundi 161 nouvelles contaminations au coronavirus. Cela porte le total national à 763 et fait de ce pays le plus important foyer de l'épidémie en dehors de la Chine, où le bilan est passé à 2592 morts.

Parmi les nouveaux cas de contamination, 129 sont des personnes liées à l'Eglise Shincheonji de Jésus, une secte chrétienne, dans la ville de Daegu (sud du pays), a indiqué dans un communiqué le Centre coréen pour le contrôle et la prévention des maladies.

Il a ajouté que deux nouveaux décès avaient été enregistrés et que le bilan total était désormais de sept morts. Le précédent bilan officiel, publié dimanche, était de cinq morts, et l'agence de presse sud-coréenne Yonhap avait fait état d'un sixième mort.

Dimanche, le président Moon Jae-in a rehaussé le niveau d'alerte au virus à son niveau maximum afin de renforcer la réponse gouvernementale à cette épidémie dont le bilan ne cesse de croître ces derniers jours et dépasse désormais celui du foyer d'infection du paquebot Diamond Princess, au Japon.

Le gouvernement a également prolongé d'une semaine la fermeture des écoles et entend renforcer, durant deux semaines, la surveillance des personnes en provenance de Chine.

Nouvelles contaminations en baisse en Chine

En Chine continentale, le bilan a atteint lundi 2592 morts après l'annonce de 150 décès supplémentaires, tous sauf un dans la province centrale du Hubei, berceau du nouveau coronavirus, ont annoncé les autorités sanitaires.

Le nombre de décès enregistrés sur les 24 dernières heures marque une aggravation après le bilan quotidien de 97 morts annoncé dimanche. La Commission nationale (ministère) de la Santé a par ailleurs fait état lundi de 409 nouveaux cas confirmés de contamination sur 24 heures, tous sauf 11 enregistrés au Hubei.

Le chiffre représente une décrue importante après les presque 650 nouvelles contaminations annoncées dimanche, et porte à plus de 77'000 le nombre de personnes infectées en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao). De nombreuses provinces ont indiqué pour plusieurs jours consécutifs n'avoir découvert aucun nouveau cas de contagion sur leur territoire.

Assouplissement à Wuhan

A Wuhan, les non-résidents en bonne santé vont être autorisés sous conditions à quitter la ville, a annoncé lundi la mairie de la métropole chinoise au coeur de l'épidémie de pneumonie virale.

Ces mesures sont les premières à atténuer la quarantaine sous laquelle est placée la cité de 11 millions d'habitants depuis le 23 janvier, mis à part l'évacuation par avion de ressortissants de plusieurs pays.

Selon une circulaire diffusée par la mairie de la ville située dans le centre de la Chine, les non-résidents peuvent quitter Wuhan s'ils ne présentent pas de symptôme de la maladie et n'ont jamais été en contact avec des porteurs du virus.

Les résidents qui auraient une raison particulière de partir, par exemple pour suivre un traitement médical sans rapport avec l'épidémie, pourront également être autorisés à le faire, de même que les personnes venues à Wuhan pour participer à la lutte contre le coronavirus. Les candidats devront obtenir le feu vert des autorités et les départs devront se faire de façon échelonnée.

Villes italiennes confinées

Dans le nord de l'Italie, environ 52'000 personnes ont passé dimanche leur première journée dans des zones de confinement instaurées en Lombardie et Vénétie. Il s'agit des premières mesures de ce genre prises en Europe.

Le président de la Vénétie a annoncé que les festivités du Carnaval de Venise, qui devait se terminer mardi, étaient annulées à partir de dimanche ainsi que toutes les manifestations sportives de la région.

Le trafic ferroviaire entre l'Italie et l'Autriche passant par le col du Brenner a par ailleurs été arrêté en début de soirée dimanche, comme l'a indiqué à l'AFP la compagnie autrichienne de chemin de fer ÖBB, avant de reprendre autour de minuit.

Un train reliant Venise à Munich est resté bloqué à la frontière en raison de deux cas suspects de coronavirus. Fausse alerte finalement: les tests médicaux se sont révélés négatifs.

Comme l'Italie, l'Iran a pris des mesures drastiques après avoir enregistré 15 nouveaux cas, portant à 43 le nombre total de personnes contaminées. Trois nouveaux décès sont à déplorer, soit huit au total. La République islamique a annoncé samedi la fermeture des établissements éducatifs dans 14 provinces, y compris Téhéran.

