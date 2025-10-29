La Corée du Nord tir des missiles avant la visite de Trump au Sud

La Corée du Nord a procédé mardi à un essai de missiles de croisière mer-sol au large de sa ...
La Corée du Nord tir des missiles avant la visite de Trump au Sud

La Corée du Nord tir des missiles avant la visite de Trump au Sud

Photo: KEYSTONE/AP

La Corée du Nord a procédé mardi à un essai de missiles de croisière mer-sol au large de sa côte occidentale à la veille de la visite du président américain Donald Trump en Corée du Sud. Ils ont été lancés à la verticale et ont volé pendant plus de deux heures.

Cité mercredi par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, un haut responsable militaire de Pyongyang ayant supervisé l'essai a déclaré que des 'succès importants' avaient été obtenus dans le développement des 'forces nucléaires' du Nord comme moyen de dissuasion militaire.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui supervise régulièrement les lancements d'importance, était absent de celui de mardi, a noté la même source.

En tournée en Asie depuis dimanche, le président américain Donald Trump a répété qu'il 'aimerait beaucoup' rencontrer le dirigeant nord-coréen à cette occasion. Leur dernière entrevue avait eu lieu en 2019 dans la zone démilitarisée (DMZ) entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

M. Trump doit arriver mercredi en Corée du Sud.

/ATS
 

Actualités suivantes

La statue d'un général sudiste réinstallée à Washington

La statue d'un général sudiste réinstallée à Washington

Monde    Actualisé le 29.10.2025 - 00:52

Au moins 18 suspects morts lors d'une opération anti-drogue à Rio

Au moins 18 suspects morts lors d'une opération anti-drogue à Rio

Monde    Actualisé le 28.10.2025 - 23:33

La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère

La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère

Monde    Actualisé le 28.10.2025 - 18:55

Nouvelles frappes américaines contre des narcotrafiquants, 14 tués

Nouvelles frappes américaines contre des narcotrafiquants, 14 tués

Monde    Actualisé le 28.10.2025 - 15:29

Articles les plus lus