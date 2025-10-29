La Chine confirme que Xi Jinping rencontrera Trump en Corée du Sud

La Chine a confirmé mercredi que le président Xi Jinping rencontrerait son homologue américain ...
Photo: KEYSTONE/AP/Andy Wong

La Chine a confirmé mercredi que le président Xi Jinping rencontrerait son homologue américain, Donald Trump, jeudi en Corée du Sud, en marge d'un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sur fond de tensions commerciales entre les deux puissances.

MM. Xi Jinping et Trump auront des échanges 'approfondis' sur des sujets 'majeurs', ajoute Pékin.

Les deux présidents échangeront 'sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun', indique un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine n'avait jusqu'alors jamais confirmé la tenue de cette rencontre.

/ATS
 

