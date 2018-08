La Californie n'est pas le seul Etat américain, touché par des feux

Six nouveaux feux importants se sont déclarés aux Etats-Unis, portant à plus de 100 le nombre de brasiers actifs dans le pays. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont même dû envoyer des renforts.

Plus de 30'000 pompiers luttent contre les feux qui ont ravagé près de 650'000 hectares de l'Etat de Washington au Nouveau-Mexique en passant par la Californie qui reste l'Etat le plus touché. Jeremy Grams, prévisionniste au Centre de prévision des tempêtes du Service météorologique national d'Oklahoma, a déclaré s'attendre à de nouveaux départs de feu.

Nouvelle perte humaine

Un mécanicien aidant à combattre le feu Carr près de Redding, dans le nord de la Californie, a été tué jeudi dans un accident de voiture, la huitième personne à mourir dans cet incendie. L'incendie de Carr, qui court sur plus de 77'200 hectares, a détruit près de 1100 habitations.

À environ 160 km au sud-ouest de Carr, 3500 pompiers luttent contre le complexe de Mendocino, qui a brûlé près de 133'000 hectares. C'est l'incendie le plus important jamais enregistré en Californie.

