La Belgique reconnaîtra la Palestine à l'ONU en septembre

La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine à l'assemblée générale de l'ONU en septembre, a annoncé mardi le ministre belge des affaires étrangères Maxime Prévot. 'Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien', a-t-il ajouté sur X.

A la fin juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

Les trois quarts des Etats membres de l'ONU reconnaissent déjà l'Etat de Palestine, mais pas la Suisse.

/ATS