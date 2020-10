L'ouragan Delta de force 4 tout près de frapper le Mexique

Le Mexique se préparait mardi soir à encaisser le choc de l'ouragan Delta, qui risque d'être 'extrêmement dangereux' lorsqu'il touchera le pays mercredi. Quelque 41'000 touristes, qui se trouvent dans l'Etat de Quintana Roo (sud), ont été évacués.

Le président de l'association hôtelière de Cancún, Puerto Morelos et Isla Mujeres, a indiqué que, sur ces 41'000 touristes évacués de ces stations, 85% sont mexicains et les autres étrangers, principalement américains. À Cancún, la plus grande destination touristique du Mexique, plus de 160 abris ont été mis en place.

Delta s'est renforcé mardi en catégorie 4 sur une échelle de 5. Ses vents soufflent avec des rafales allant jusqu'à 230 km/h, selon un dernier rapport du centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, en Floride.

Le cyclone a été localisé mardi soir à environ 230 km de Cozumel, au Mexique. Il se déplace à une vitesse de 28 km/h, selon le NHC. Delta devrait toucher dans la nuit la pointe nord de la péninsule mexicaine du Yucatán, avant de repartir mercredi vers le golfe du Mexique, en direction des États-Unis.

Armée déployée

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a ordonné le déploiement de 5000 militaires dans cette région. Les troupes, qui appartiennent au secrétariat de la marine, exécutent le plan DN-III d'assistance aux populations sinistrées.

Bien qu'il ne soit pas prévu qu'il touche Cuba, les autorités de ce pays ont décrété une 'alerte ouragan' dans plusieurs secteurs, a fait savoir la défense civile cubaine.

Cette tempête se produit dans un contexte encore compliqué par l'épidémie de Covid-19. Le tourisme représente plus de 8% du PIB du Mexique, quatrième pays au monde le plus touché par le nouveau coronavirus, avec 82'348 décès et près de 800'000 cas confirmés.

Delta est la 26e tempête portant un nom, dans une saison des ouragans dans l'Atlantique inhabituellement agitée, durant laquelle plusieurs records ont été battus. A cause de l'épuisement de la liste des noms prévus, les météorologues ont commencé à les identifier en s'aidant de l'alphabet grec.

/ATS