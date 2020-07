L'incendie près de Corinthe sous contrôle

Un incendie qui a détruit des milliers d'hectares de terres agricoles et de forêts près de Corinthe, a été circonscrit après cinq jours de lutte contre le feu, ont indiqué dimanche les pompiers. Quelque 200 hommes restent dans la zone pour surveiller la situation.

L'incendie qui s'était déclaré le 22 juillet près du village côtier grec de Kechries, au sud-est de Corinthe, a détruit 3300 hectares, selon le centre de gestion des urgences Copernic de l'Union européenne. Il a nécessité l'évacuation de trois villages et de deux camps de vacances.

Les pompiers ont indiqué avoir mobilisé 900 hommes pour combattre plus de 50 feux de forêts au cours des dernières 24 heures. Trois de ces incendies, dont celui de Kechries, sévissaient dans le Péloponnèse. Un autre incendie s'est déclaré sur l'île de Cephalonia, mais il est sous contrôle.

Pendant l'été, les feux en Grèce sont fréquents en raison des vents violents et de la chaleur. Il y a deux ans, le 23 juillet 2018, un incendie dans la station balnéaire de Mati, le plus meurtrier des dernières décennies en Grèce, avait fait 102 morts et carbonisé la majorité des maisons de cette localité à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Athènes.

/ATS