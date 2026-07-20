L'incendie à 100 km au nord de Madrid a ravagé 26'000 hectares

L'incendie qui s'est déclaré jeudi à une centaine de kilomètres au nord de Madrid ne faiblit ...
L'incendie à 100 km au nord de Madrid a ravagé 26'000 hectares

L'incendie à 100 km au nord de Madrid a ravagé 26'000 hectares

Photo: KEYSTONE/EPA/NACHO IZQUIERDO

L'incendie qui s'est déclaré jeudi à une centaine de kilomètres au nord de Madrid ne faiblit pas et a désormais ravagé 26'000 hectares, entraînant l'évacuation de 1200 personnes, ont annoncé lundi les services d'extinction et de prévention des feux (Infocam) sur X.

Le feu de forêt qui est parti du village de la Mierla dans la région de Guadalajara, en Castille-La-Manche, dans le centre de l'Espagne, a brûlé une superficie très importante ces dernières heures, notamment dans le parc naturel de la Sierra Norte et préoccupe les autorités à la veille d'une nouvelle vague de chaleur dans le pays, favorisant les feux dévastateurs.

/ATS
 

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