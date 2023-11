L'ex-dictateur Dadis Camara est sorti de prison par un commando

L'ancien dictateur guinéen Moussa Dadis Camara a été sorti de prison samedi matin par un commando lourdement armé. L'opération a donné lieu à des échanges de tirs nourris dans le centre de Conakry.

Des tirs nourris d'armes automatiques ont été entendus dans le centre de la capitale guinéenne Conakry, où les accès sont bloqués samedi matin par les forces de sécurité. Plusieurs témoins ont rapporté que les rues étaient désertes et que des blindés avaient été déployés.

'On voulait aller au port où je travaille, mais nous avons été empêchés de passer à l'entrée de la presqu'île de Kaloum où des blindés ont été déployés', a indiqué un commerçant. Kaloum, situé sur une péninsule, est le siège de la présidence, du gouvernement, des institutions, du quartier général de l'armée mais aussi de la prison centrale.

Un responsable de l'aéroport, éloigné du centre, a indiqué que les avions n'avaient pas décollé samedi matin, les personnels de navigation n'ayant pu rejoindre la plate-forme.

Coup en 2009

La Guinée est dirigée depuis septembre 2021 par le colonel Mamady Doumbouya, qui a renversé le président civil Alpha Condé par les armes. Ce pays d'Afrique de l'Ouest tient actuellement le procès de l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara.

Le capitaine Camara et une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux y répondent d'une litanie de meurtres, actes de torture, viols et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 par les forces de sécurité au stade du 28-Septembre dans la banlieue de Conakry, où s'étaient réunis des dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition.

Au moins 156 personnes y ont été tuées et des centaines blessées, et au moins 109 femmes violées, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU.

