L'état de « calamité naturelle exceptionnelle » activé à Mayotte

Le gouvernement français a activé l'état de 'calamité naturelle exceptionnelle' à Mayotte. Cette mesure vise à assurer 'une gestion plus rapide et efficace de la crise et faciliter la mise en place de mesures d'urgence' sur l'archipel ravagé par le cyclone Chido.

C'est la première fois que ce dispositif dédié aux territoires ultramarins, d'un mois renouvelable, est activé. Il 'permet une plus grande réactivité aux autorités locales et nationales, tout en allégeant certaines procédures administratives', a annoncé mercredi soir le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, dans un communiqué.

/ATS