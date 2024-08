L'armée vénézuélienne redit sa « loyauté absolue » à Maduro

Les forces armées vénézuéliennes ont rejeté mardi les appels au soutien de l'opposition qu'elles ont jugés 'désespérés et séditieux'. Elles ont réaffirmé leur 'loyauté absolue' au président Nicolas Maduro dont la réélection est contestée.

'Nous rejetons fermement les propositions désespérées et séditieuses' qui 'cherchent à saper notre unité', a déclaré dans un communiqué le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, réaffirmant une loyauté absolue envers le citoyen Nicolas Maduro Moros (...), légitimement réélu par le pouvoir populaire'.

De son côté, la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado a dénoncé une 'campagne de terreur' au Venezuela, sur fond d'arrestations massives lors des manifestations qui ont suivi la réélection contestée de Nicolas Maduro et de croisade du président contre les réseaux sociaux.

'Ils veulent nous intimider pour que nous ne communiquions pas, car si nous étions isolés, nous serions beaucoup plus faibles. Et cela n'arrivera pas (...) la peur ne nous paralysera pas et nous ne quitterons pas les rues', a déclaré Mme Machado dans un enregistrement publié sur les réseaux sociaux.

/ATS