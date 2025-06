L'armée israélienne a frappé des sites militaires en Iran

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé des sites de lancement et de stockage de missiles sol-sol dans la zone de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran, au onzième jour de la guerre entre les deux pays.

'Plus de quinze avions de combat ont frappé dans la région de Kermanshah, en Iran, neutralisant un certain nombre de sites de lancement et de stockage de missiles sol-sol dirigés vers le territoire israélien', a indiqué l'armée dans un communiqué.

Plus tôt lundi matin, l'armée israélienne avait annoncé que ses avions étaient 'en train de frapper des sites d'infrastructures militaires à Kermanshah en Iran'.

Les frappes ont été décidées suite à des 'renseignements précis' provenant des renseignements militaires israéliens (Aman), précise le communiqué.

'L'armée israélienne poursuit ses efforts en vue de réduire les capacités militaires du régime iranien', ajoute le texte.

Israël a lancé le 13 juin des attaques de grande envergure contre l'Iran, visant ses installations nucléaires et de missiles, ainsi que ses chefs militaires et de sécurité.

Après les frappes américaines sans précédent contre les sites nucléaires iraniens dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a menacé de s'en prendre aux bases militaires des Etats-Unis au Moyen-Orient.

Dimanche soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé que son pays était 'très proche' de ses objectifs de guerre contre l'Iran grâce aux frappes américaines, tout en laissant planer le doute sur la suite des opérations militaires.

