L'armée américaine vise huit cibles des Houthis au Yémen

Les forces armées américaines et britanniques ont confirmé lundi soir avoir mené de nouvelles frappes visant les Houthis au Yémen. Elles ont visé huit cibles des rebelles, qui poursuivent leurs attaques contre le trafic maritime, en particulier dans la mer Rouge.

'Les frappes d'aujourd'hui ont visé précisément un site souterrain de stockage des Houthis et des sites de missiles et de surveillance aérienne des Houthis', ont précisé les forces américaines et britanniques dans un communiqué commun.

L'agence de presse de ces rebelles proches de l'Iran avait, plus tôt, fait part de bombardements. Selon la chaîne des Houthis, al-Masirah, quatre frappes ont visé la base militaire d'Al-Dailami, située au nord de la capitale Sanaa, sous contrôle des rebelles.

Les Houthis, mouvement proche de l'Iran et qui soutient le Hamas palestinien, ont tiré depuis la mi-novembre de nombreux missiles et drones contre des navires qu'ils estiment liés à Israël, affirmant ainsi agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.

/ATS