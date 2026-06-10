L'armée américaine dit mener des « frappes défensives » contre l'Iran

L'armée américaine a annoncé mercredi avoir commencé à mener des 'frappes défensives' contre ...
L'armée américaine dit mener des « frappes défensives » contre l'Iran

L'armée américaine dit mener des

Photo: KEYSTONE/AP U.S. Central Command

L'armée américaine a annoncé mercredi avoir commencé à mener des 'frappes défensives' contre l'Iran. Des médias iraniens ont de leur côté rapporté des explosions sur la côte sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz

Des explosions ont été entendues sur l'île de Qeshm, à Minab, Sirik et dans le port de Bandar Abbas, selon ces médias.

'Les forces du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) ont lancé aujourd'hui à 17h15 [heure de Washington] de nouvelles frappes défensives contre plusieurs cibles en Iran', a écrit le CENTCOM, ajoutant que ces frappes 'constituent une riposte à l'agression injustifiée et persistante de l'Iran'.

Le ministre américain de la défense, Pete Hegseth, avait assuré peu avant que les bombardements américains à venir contre l'Iran seraient 'forts' et 'nets'.

/ATS
 

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