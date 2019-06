L'ancien président Mohamed Morsi a été enterré au Caire

L'ancien président égyptien Mohamed Morsi a été enterré mardi à Medinat Nasr, un quartier de l'est du Caire, a déclaré l'un de ses avocats à l'AFP. Il est mort lundi 'd'un arrêt cardiaque', selon la télévision d'Etat, après une audition au tribunal du Caire.

'Il a été enterré à Medinat Nasr, dans l'est du Caire, en présence de sa famille. La prière funèbre a été faite à l'hôpital de la prison de Tora' où il avait été déclaré mort lundi, a indiqué l'avocat, Abdelmoneim Abdel Maksoud.

Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, avait été destitué par l'armée en 2013 et il était en détention depuis.

Hommages de la Turquie et du Qatar

Après l'annonce de la mort de M. Morsi, la télévision égyptienne, soutien du régime actuel, a diffusé en boucle des images de violences et d'attentats, accusant les Frères musulmans de 'terrorisme' et de 'mensonge'. Les campagnes médiatiques contre la confrérie, et contre la Turquie et le Qatar qui la soutiennent, sont récurrentes en Egypte.

Ces deux pays ont d'ailleurs fait part de leurs condoléances. Le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan, allié de l'ancien président islamiste, lui a rapidement rendu hommage en le qualifiant de 'martyr'. L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a lui exprimé 'sa profonde tristesse'.

/ATS