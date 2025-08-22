L'ancien premier ministre thaïlandais Shinawatra acquitté

La justice thaïlandaise a acquitté vendredi l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra, fondateur d'une dynastie politique qui domine le pays depuis 20 ans, à l'issue de son procès débuté mardi pour crime de lèse-majesté. Il risquait jusqu'à 15 ans de prison.

'Le tribunal a rejeté les accusations portées contre Thaksin, estimant que les preuves présentées étaient insuffisantes', a déclaré son avocat.

Sortant tout sourire du tribunal, le milliardaire de 76 ans s'est borné à dire que l'affaire, visant des propos rapportés en 2015 par un média sud-coréen sur le coup d'Etat qui avait renversé l'année précédente le gouvernement de sa soeur Yingluck, avait été 'classée sans suite'.

L'AFP n'est pas autorisée à communiquer de manière détaillée les propos reprochés à l'accusé, sous peine de risquer de tomber elle-même sous le coup de la loi thaïlandaise en matière lèse-majesté. Celle-ci criminalise toute critique du roi Maha Vajiralongkorn et de sa famille.

Procès contre sa fille

Le verdict est intervenu alors même que la fille de Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, suspendue depuis juillet de ses fonctions de première ministre, fait l'objet d'un procès en destitution dont le dénouement doit avoir lieu le 29 août, quant à sa gestion des tensions entre son pays et le Cambodge voisin.

Ce second verdict, s'il est prononcé en défaveur de l'accusée, pourrait constituer un tournant pour cette dynastie politique ayant donné trois premiers ministres à la Thaïlande en une vingtaine d'années.

D'inspiration libérale, les Shinawatra ont longtemps incarné un contrepoids aux conservateurs, alignés avec le roi et l'armée. Dans les rassemblements, les partisans de Thaksin portent du rouge et ses adversaires du jaune, la couleur de la royauté.

Chef du gouvernement au début des années 2000, Thaksin a vécu en exil après son renversement en 2006 lors d'un coup d'Etat militaire. Il est finalement revenu dans son pays en août 2023, alors que son parti, le Pheu Thai, prenait la tête d'une coalition gouvernementale avec le soutien de ses anciens adversaires conservateurs.

Thaksin avait alors été condamné à huit ans d'emprisonnement pour corruption et abus de pouvoir, en lien avec son expérience passée de Premier ministre. En raison de problèmes de santé, il a purgé sa peine dans un hôpital tenu par la police, avant d'être libéré en février 2024 en raison de son âge.

Lèse-majesté élargie

Les poursuites pour lèse-majesté au titre de l'article 112 du code pénal se sont fortement accrues depuis les manifestations antigouvernementales de 2020, qui ont parfois donné lieu à des critiques ouvertes de la monarchie.

Un collectif d'avocats thaïlandais pour les droits humains qui est intervenu dans nombre de ces affaires affirme que plus de 280 personnes ont été poursuivies en justice pour ce motif ces cinq dernières années.

La loi dispose que quiconque 'diffame, insulte ou menace' le roi, la reine, l'héritier du trône ou un éventuel régent encourt jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.

Des organisations de défense des droits et des critiques de l'article 112 affirment que le texte fait aujourd'hui l'objet d'une interprétation élargie, permettant d'étouffer des voix dissidentes.

Malgré son acquittement pour crime de lèse-majesté, Thaksin reste poursuivi pour des soupçons d'un traitement de faveur dont il aurait bénéficié lorsqu'il a purgé une partie de sa peine à l'hôpital.

