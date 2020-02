L'aéroport d'Istanbul rouvert après l'accident d'avion mortel

Les vols ont repris jeudi à l'aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul après qu'un avion de passagers est sorti de piste mercredi et s'est disloqué alors qu'il atterrissait par mauvais temps. L'accident spectaculaire a fait trois morts et 179 blessés.

La compagnie Pegasus Airlines - dont l'avion s'est écrasé - a déclaré que ses vols se poursuivraient comme prévu.

Le fuselage de l'appareil, un Boeing 737 de la compagnie privée turque Pegasus, s'est brisé en trois et a pris feu après une sortie de piste à l'aéroport international Sabiha Gökçen, situé sur la rive asiatique d'Istanbul. L'avion, en provenance de la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a eu cet accident en raison des mauvaises conditions météorologiques, selon le gouverneur d'Istanbul Ali Yerlikaya.

Trois ressortissants turcs ont été tués et 179 personnes ont été blessées, a indiqué le ministre de la Santé Fahrettin Koca dans une déclaration à la presse. L'appareil transportait 177 passagers et six membres d'équipage, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu. Aucun Suisse n'était à bord, a précisé le Département fédéral des affaires étrangères à Keystone-ATS.

/ATS