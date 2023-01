Une attaque de missiles était en cours jeudi matin contre l'Ukraine, visée par 'plus de trente missiles russes', a indiqué le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Une explosion a retenti à Kiev , où 'plus de 15 projectiles' ont été abattus.

'Six Tu-95 ont décollé de la région (russe) de Mourmansk et lancé des missiles. Nous attendons plus de 30 missiles' au total, a indiqué Iouri Ignat alors que des médias ont déjà rapporté des explosions dans plusieurs régions et des gouverneurs ont fait état du fonctionnement de la défense antiaérienne.

'Une explosion à Kiev ! Restez dans les abris', a pour sa part déclaré sur Telegram le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko. De son côté, l'administration militaire de Kiev a fait état sur le même réseau social de 'plus de 15 missiles de croisière' russes ayant visé cette ville, tout en ajoutant que la totalité d'entre eux avaient été abattus.

'Nous avons des informations sur un mort et deux blessés' dans le quartier de Golosiïvsky, dans le sud de Kiev, a annoncé le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko sur Telegram. De son côté, l'administration militaire de Kiev a précisé qu'il s'agissait de débris d'un missile abattu.

Le Kremlin a par ailleurs dénoncé jeudi 'l'engagement direct' des Occidentaux dans le conflit en Ukraine, après l'annonce de la livraison de dizaines de chars européens et américains à Kiev. 'A Moscou, nous considérons cela comme un engagement direct dans le conflit et nous voyons que (cet engagement) grandit', a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

