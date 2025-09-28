L'Ukraine se dit attaquée par des centaines de drones

La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque 'massive' sur l'Ukraine, selon Kiev, qui a dénombré des centaines de drones et missiles qui ont fait au moins dix blessés dans la capitale et la ville de Zaporijjia.

'La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne massive sur les villes ukrainiennes pendant que les gens dormaient. Encore une fois, des centaines de drones et de missiles, détruisant des immeubles résidentiels et causant des victimes civiles', a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, sur le réseau social X.

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a pour sa part fait état de six blessés, dont cinq ont été hospitalisés après une attaque 'massive'.

La ville de Zaporijjia (sud-est) a, elle, été frappée 'au moins quatre fois', d'après le gouverneur de la région éponyme Ivan Fedorov, qui a fait état de quatre blessés.

/ATS