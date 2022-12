L'Ukraine se battra jusqu'à la victoire, promet Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis samedi que son pays continuera de se battre jusqu'à la 'victoire' face à la Russie. L'Ukraine n'arrêtera pas le combat avant le retour de tous les territoires occupés par Moscou dans le giron de Kiev, a-t-il ajouté.

'Nous nous battons et nous continuerons à nous battre. En faveur de ce mot: 'Victoire'', a déclaré M. Zelensky dans son discours à l'occasion de la nouvelle année, disant espérer qu'elle devienne 'l'année du retour [...] de nos terres'.

Saluant la résistance ukrainienne face à l'invasion russe déclenchée en février, il a estimé que l'année écoulée avait été celle où 'l'Ukraine a changé le monde'.

'On nous a dit de nous rendre. Nous avons choisi la contre-attaque! On nous disait de faire des concessions et des compromis. Nous rejoignons l'Union européenne et l'OTAN', a poursuivi M. Zelensky.

Alors que la Russie mène depuis des mois des frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes, M. Zelensky a salué la manière dont le pays 'résiste à toutes les menaces, aux bombardements'.

/ATS