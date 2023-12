L'UE espère un accord sur le pacte migatoire avant Noël

L'Union européenne dit qu'un accord sur le pacte migratoire et d'asile européen est 'très proche' et espère celui-ci 'avant Noël'. Jeudi à Genève, elle a aussi annoncé 31'000 réinstallations de réfugiés pour 2024 et 2025.

'Nous n'y sommes pas encore', a affirmé à la presse la commissaire européenne aux affaires intérieurs Ylva Johansson au sujet du pacte migratoire, en marge du Forum mondial des réfugiés. 'Il y a peu de points divergents qui restent', a-t-elle ajouté.

Le Paquet doit être finalisé avant fin février mais la commissaire espère qu'il puisse être atteint 'avant Noël'. D'intenses négociations ont lieu.

Parmi les points de divergences figure sans surprise le mécanisme de solidarité obligatoire entre Etats membres. Chacun se verra attribuer un quota d'accueil en fonction de son poids et de son Produit intérieur brut (PIB). Ceux qui refuseront paieront une amende dont le montant doit encore être établi. Le scénario de travail parle lui de 20'000 euros par réfugié refusé.

A Genève, Mme Johansson a aussi annoncé 65 millions d'euros d'aide supplémentaire aux Etats membres les plus 'sous pression' avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Mais elle réfute les reproches de ceux qui accusent l'UE de ne porter ses efforts que sur ce conflit.

La commissaire a aussi dévoilé les promesses de réinstallations de réfugiés depuis des pays tiers pour les deux prochaines années. Une quinzaine d'Etats vont accueillir 31'000 personnes sur ces deux ans, a priori environ la moitié pour 2024 et l'autre pour 2025. Un volume un peu en augmentation par rapport aux années précédentes, selon la commissaire.

A celui-ci s'ajoute l'accueil de 30'000 personnes pour des raisons humanitaires. La commissaire n'a pas souhaité préciser quels étaient les pays les plus généreux. 'C'est aux Etats membres de l'annoncer', a-t-elle insisté.

/ATS