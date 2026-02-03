L'Otan a commencé à « planifier » sa mission de défense de l'Arctique

L'Otan a commencé son travail de planification de la mission qu'elle compte lancer pour renforcer ...
L'Otan a commencé à « planifier » sa mission de défense de l'Arctique

L'Otan a commencé à

Photo: KEYSTONE/AP/Virginia Mayo

L'Otan a commencé son travail de planification de la mission qu'elle compte lancer pour renforcer la sécurité dans l'Arctique, a affirmé mardi un porte-parole de l'Alliance, interrogé par l'AFP.

'La planification a démarré pour une activité de vigilance renforcée de l'Otan baptisée Arctic Sentry (sentinelle de l'Arctique)', a indiqué le colonel Martin O'Donnel, porte-parole du Shape, le commandement suprême des forces alliées en Europe.

'Cette activité renforcera encore davantage la posture de l'Otan dans l'Arctique et le Grand Nord', a-t-il ajouté, sans donner davantage de précisions sur la nature de cette planification.

Cette mission de l'Otan, sur le modèle de celles lancées en Mer Baltique ou sur le front oriental de l'Alliance, est l'une des options évoquées pour renforcer la sécurité en Arctique, une des raisons pour lesquelles Donald Trump a dit vouloir annexer le Groenland.

Le président américain a toutefois affirmé qu'il renonçait à s'emparer par la force de l'île arctique, territoire autonome du Danemark, pays membre de l'Otan.

Les menaces du président américain concernant le Groenland ont provoqué une des crises les plus graves de l'histoire de l'Alliance atlantique, depuis sa création en 1949.

Le dirigeant américain a indiqué avoir élaboré un 'cadre' en vue d'un accord avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Peu de détails concrets ont filtré sur son contenu.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un élève poignarde et blesse grièvement sa professeure en France

Un élève poignarde et blesse grièvement sa professeure en France

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 18:09

L'OMS demande 1 milliard de dollars face aux urgences sanitaires

L'OMS demande 1 milliard de dollars face aux urgences sanitaires

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 11:39

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 11:31

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 06:56

Articles les plus lus

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 06:56

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 11:31

L'OMS demande 1 milliard de dollars face aux urgences sanitaires

L'OMS demande 1 milliard de dollars face aux urgences sanitaires

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 11:39

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 14:44

Japon: des chutes de neige exceptionnelles font 30 morts

Japon: des chutes de neige exceptionnelles font 30 morts

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 05:35

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 06:56

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 11:31

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 14:44

Gaza: la frontière avec l'Egypte rouvre au compte-gouttes

Gaza: la frontière avec l'Egypte rouvre au compte-gouttes

Monde    Actualisé le 02.02.2026 - 20:13

Affaire Epstein: les Clinton acceptent d'être auditionnés

Affaire Epstein: les Clinton acceptent d'être auditionnés

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 01:20

Japon: des chutes de neige exceptionnelles font 30 morts

Japon: des chutes de neige exceptionnelles font 30 morts

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 05:35

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 14:44