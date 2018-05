L'ONU vote l'envoi d'une commission d'enquête à Gaza

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU enverra une commission d'enquête indépendante sur les violations israéliennes présumées contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Ses membres ont voté vendredi à Genève cette mesure. La Suisse s'est abstenue.

Au total, la résolution a été votée par 29 pays contre 2 et 14 abstentions. Israël a condamné un texte 'honteux' et 'politiquement motivé'. Et les Etats-Unis se sont opposés 'fermement' à une mesure 'hypocrite' qui montre la 'panne' du Conseil.

En près de deux mois, des dizaines de personnes ont été tuées dans les manifestations palestiniennes. Dont plus de 60 lundi dernier. Le Haut commissaire aux droits de l'homme Zeid Raad al-Hussein a dénoncé un usage de la force 'entièrement disproportionné' par Israël.

/ATS