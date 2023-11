L'ONU veut une enquête internationale sur les violations dans la guerre Israël-Hamas

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait état jeudi d''allégations extrêmement graves' de violations du droit international dans la guerre entre Israël et le Hamas. Il a demandé une enquête internationale.

L'ambassadrice d'Israël à l'ONU a réagi en estimant que le droit international n'était pas un 'pacte suicidaire' permettant aux 'organisations terroristes' de 'bénéficier d'un soutien international constant'. Son homologue palestinien a demandé à la communauté internationale de se 'réveiller' face à ce qu'il appelle 'un massacre' et 'un génocide'.

'Les allégations extrêmement graves de violations multiples et sérieuses du droit international humanitaire, quels que soient leurs auteurs, exigent une enquête rigoureuse et l'établissement des responsabilités', a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk. S'exprimant lors d'un briefing des pays membres sur son récent voyage au Proche-Orient, il a ajouté qu''une enquête internationale est nécessaire'.

Lors de son déplacement dans la région, le haut responsable onusien s'est rendu au poste-frontière de Rafah, le point de passage entre l'Egypte et Gaza.

Le 7 octobre, le Hamas a mené une attaque en Israël, tuant environ 1200 personnes, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes. Environ 240 personnes ont par ailleurs été prises en otage. Depuis, en représailles, Israël, qui entend 'anéantir' le Hamas, pilonne sans répit Gaza. 11'500 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués selon le gouvernement du mouvement islamiste.

Cisjordanie aussi lieu de violations

Lors de son intervention jeudi, M. Türk a déclaré que la crise s'étendait bien au-delà de la bande de Gaza. Il s'est dit profondément préoccupé par 'l'intensification de la violence et la grave discrimination contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est'.

'A mon avis, cela crée une situation potentiellement explosive, et je tiens à être clair: nous avons largement dépassé le niveau d'alerte précoce. Je sonne l'alarme la plus forte possible au sujet de la Cisjordanie occupée', a-t-il dit, appelant les parties à reconnaître que toutes les vies humaines ont une valeur égale.

'Il est évident que des deux côtés, certains considèrent le meurtre de civils comme un dommage collatéral acceptable ou comme une arme de guerre délibérée et utile. Il s'agit d'une catastrophe humanitaire et d'une atteinte aux droits humains', a-t-il affirmé.

'Nous ne devons pas laisser la rage submerger notre conscience morale', a-t-il ajouté, avant de souligner que 'la liberté des Israéliens est inextricablement liée à celle des Palestiniens, les Palestiniens et les Israéliens sont les uns pour les autres le seul espoir de paix'.

Israël respecterait le droit

Lors de la réunion, l'ambassadrice israélienne auprès de l'ONU à Genève, Meirav Eilon Shahar, a vivement dénoncé les critiques de l'ONU sur les violations présumées lors de la guerre qui l'oppose au Hamas, soulignant que le droit international n'était pas un 'pacte suicidaire'.

Si un Etat ne peut se défendre 'ou s'il est critiqué pour le faire conformément au droit international, alors des organisations terroristes vont inévitablement s'enhardir de plus en plus et continuer à utiliser leurs méthodes, sûres de bénéficier d'un soutien international constant', a-t-elle déclaré.

L'ambassadeur palestinien à l'ONU Ibrahim Khraishi a lui appelé les pays à se 'réveiller' face aux opérations menées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, déclarant: 'C'est un massacre, c'est un génocide'.

/ATS