L'ONU veut le retrait de sanctions contre trois ONG palestiniennes

L'ONU demande aux autorités américaines de mettre un terme aux sanctions contre trois ONG palestiniennes. Vendredi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a estimé que ces mesures étaient 'inacceptables'.

Jeudi, Washington avait annoncé des sanctions contre le groupe al-Haq, le Centre palestinien pour les droits humains (PCHR) et le Centre al-Mezan pour les droits humains. Ces entités ont été punies pour leur soutien au travail de la Cour pénale internationale (CPI) dans les territoires palestiniens.

En juin, l'administration américaine avait déjà imposé un dispositif similaire contre la célèbre organisation Addameer. 'Depuis des décennies, ces ONG ont mené un travail crucial sur les droits humains', a affirmé le Haut commissaire. Notamment pour établir les responsabilités des violations.

Les effets des sanctions pourraient être observés non seulement sur la société civile palestinienne mais aussi 'potentiellement dans le monde entier', a aussi insisté l'Autrichien. Le travail de ces ONG pour documenter les violations et dialoguer avec les mécanismes internationaux est encore plus important lorsque les droits humains sont systématiquement bafoués dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ajoute le Haut commissaire.

Les sanctions ne font que renforcer l''impunité' et favoriser la perpétration de crimes internationaux, selon lui. Elles vont à l'encontre des valeurs que les Etats-Unis ont défendues pendant de longues années, ajoute-t-il encore. Il demande le retrait de ces sanctions et de celles contre la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens Francesca Albanese et contre des responsables de la CPI.

/ATS