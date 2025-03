L'ONU « très choquée » par les frappes de l'armée au Darfour-Nord

Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk est 'très choqué' après le bombardement lundi de l'armée soudanaise sur un marché d'un village du Dafour-Nord. Des centaines de civils ont été tués au total, selon les indications reçues par son bureau.

Parmi les victimes, 13 personnes faisaient partie d'une seule famille, a ajouté mercredi l'Autrichien à Genève. Il demande des poursuites contre les responsables. Des blessés ont succombé en raison de l'accès aux soins extrêmement limité par le conflit.

'Les civils continuent d'être tués de manière indiscriminée', déplore M. Türk, malgré ses avertissements et ses demandes à l'armée et aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de les protéger conformément au droit international humanitaire (DIH). Des personnes sont 'mutilées' et confrontées à des abus 'presque quotidiennement', ajoute-t-il.

Autre problème, les infrastructures civiles sont encore largement ciblées par les parties au conflit. Le Haut commissaire enjoint à nouveau aux parties au conflit de renoncer aux attaques 'inacceptables' contre les civils qui peuvent équivaloir à des crimes de guerre.

En près de deux ans de conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, dont au moins 4300 civils l'année dernière selon l'ONU. Plusieurs régions sont exposées à la famine. Le conflit a fait environ neuf millions de déplacés internes et quelque 3,5 millions de réfugiés. Près de deux tiers de la population ont besoin d'une assistance humanitaire.

La Mission internationale d'établissement des faits, qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU, a dénoncé des actes équivalant à des crimes contre l'humanité perpétrés par les FSR et à des crimes de guerre attribués à l'armée soudanaise. Celle-ci a infligé mercredi de nouveaux revers aux paramilitaires, selon un responsable militaire.

