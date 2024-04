L'ONU redoute un « engourdissement » international sur l'Ukraine

L'ONU redoute un 'engourdissement' international sur la situation en Ukraine. Dans un rapport récent, elle a reçu des accusations d'exécutions de plus de 30 prisonniers de guerre ukrainiens par la Russie entre début décembre et fin février.

Depuis deux ans, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a pu vérifier 10'500 victimes et plus de 20'000 blessés parmi les civils. Mais 'les chiffres réels sont probablement significativement plus importants', a affirmé mardi Volker Türk devant le Conseil des droits de l'homme à Genève.

Dans un rapport récent, la Mission de surveillance de l'ONU des droits de l'homme en Ukraine avait dénoncé un 'climat étouffant de peur' dans les parties contrôlées par l'armée russe dans l'est du pays. Elle dénonçait de la torture contre des détenus.

M. Türk se dit 'très choqué' par les indications reçues récemment de début décembre à fin février. Des exécutions de plus de 30 prisonniers de guerre dans plus d'une dizaine d'incidents ont été relayées auprès de son bureau.

Des indications crédibles montrent des conditions très difficiles, selon le Haut-Commissariat. Des détenus sont victimes de violences du personnel médical. Des prisonniers ont expliqué que la torture s'arrêtait et que la nourriture augmentait avant des visites de hauts responsables russes.

La Russie 'échoue' à mettre un terme aux abus dans les centres de détention qu'elle contrôle, dit le haut commissaire. Il demande aux autorités des investigations sur les exécutions.

Sur la même période, des prisonniers de guerre ukrainiens ont dénoncé de la torture dans des sites intermédiaires entre leur capture et leur détention, mais pas durant celle-ci, dit l'ONU.

/ATS