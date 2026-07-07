L'ONU ne prévoit pas d'autres coupes d'emplois mais n'exclut rien

L'ONU ne prévoit pas de coupes financières ou d'emplois supplémentaires. Mais tout dépendra ...
L'ONU ne prévoit pas d'autres coupes d'emplois mais n'exclut rien

L'ONU ne prévoit pas d'autres coupes d'emplois mais n'exclut rien

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'ONU ne prévoit pas de coupes financières ou d'emplois supplémentaires. Mais tout dépendra du paiement par les Etats membres de leurs obligations et également des fonds volontaires qui seront reçus.

Après les coupes américaines et d'autres pays, l'ONU a été contrainte de diminuer de 9,2% son budget pour 2026. Celui qui est préparé pour 2027 devrait rester 'stable', a affirmé mardi à la presse à Genève le secrétaire général adjoint en charge des politiques Guy Ryder.

'Il n'y a pas d'autres diminutions d'emplois ou d'enveloppe financière prévue proactivement par le secrétaire général', a-t-il ajouté. Mais l'ONU 'dépend lourdement' par les fonds obligatoires et volontaires des Etats membres, a-t-il insisté.

Or, les attentes pour les financements internationaux ne sont pas forcément bonnes. La situation reste 'très incertaine', a aussi ajouté M. Ryder. Le secrétaire général Antonio Guterres discute régulièrement avec l'ambassadeur américain à l'ONU à New York Mike Waltz. L'objectif est que les Etats-Unis paient leurs contributions.

En dehors du secrétariat, des dizaines de milliers de postes ont été coupés pour les agences onusiennes qui sont établies à Genève. Et plusieurs milliers ont eu lieu à leur siège.

Parmi les travaux actuels, des efforts sont menés pour mettre en commun l'approvisionnement, le stockage et la distribution de l'assistance humanitaire.

/ATS
 

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