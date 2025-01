L'ONU met en garde contre « un tour encore plus dangereux » au Soudan

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk met en garde sur le 'tour encore plus dangereux' du conflit au Soudan pour les civils. Des dizaines de personnes ont été récemment tuées dans des attaques ethniques dans le sud-est du pays.

Une bataille pour le contrôle de la capitale Khartoum semble imminente. 'Des attaques directes et motivées par des considérations ethniques deviennent de plus en plus habituelles', a dit vendredi à Genève l'Autrichien.

Il rappelle que des preuves de crimes de guerre et d'autres crimes d'atrocités ont déjà été identifiées en près de deux ans de conflit. Les violences entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont fait des dizaines de milliers de victimes.

Au moins 21 personnes ont été tuées depuis une semaine, selon les indications du Haut-Commissariat. Mais le nombre de victimes est probablement plus important, dit-il.

M. Türk fait remarquer que les autorités ont garanti que des investigations seraient menées et que les responsables seraient poursuivis. Un ancien responsable des FSR qui est désormais dans l'armée aurait perpétré ces attaques.

Attaque de drone sur un marché

Le haut commissaire demande de 'mettre un terme' aux attaques de représailles, d'une 'brutalité choquante', contre des communautés entières pour des raisons ethniques. Son bureau a reçu trois vidéos qui documentent des scènes de violence, dont des exécutions illégales et sommaires, perpétrées par des hommes en uniforme de l'armée soudanaise.

L'ONU reste aussi très inquiète pour les civils dans le Nord-Darfour. Les FSR et ses milices arabes alliées ciblent des groupes africains. Et une attaque par drone sur un marché, attribuée à l'armée, a tué lundi 120 civils et a blessé plus de 150 autres personnes dans une zone contrôlée par les paramilitaires.

Le haut commissaire appelle à nouveau les deux parties à mettre un terme aux combats. Il demande aussi d'honorer les droits humains et le droit international humanitaire (DIH) et met en garde contre l'augmentation des membres de milices. Une famine est observée dans plusieurs régions. Plus de la moitié de la population soudanaise dépend de l'assistance humanitaire, selon l'ONU.

/ATS