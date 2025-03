L'ONU dit la levée des sanctions américaines indispensable en Syrie

L'ONU estime un réel rétablissement de la Syrie impossible sans la levée des sanctions américaines. Elle affirme que l'investigation sur les attaques dans l'ouest du pays, un prochain gouvernement provisoire et la nomination d'une Assemblée du peuple seront importants.

'La meilleure solution est de mettre un terme aux besoins humanitaires et d'avoir un environnement favorable pour l'emploi, la production de revenus, le retour des industriels' et l'investissement étranger, a dit jeudi à Genève l'émissaire adjointe de l'ONU Najat Rochdi. 'Rien de tout cela n'est entièrement possible à moins que les Etats-Unis ne lèvent leurs sanctions', a-t-elle affirmé aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU).

Les décisions de la Suisse et d'autres pays européens de renoncer à certaines des leurs peuvent ouvrir des possibilités, selon elle. Mais elles ne permettront pas un 'réel rétablissement' du pays.

L'ONU salue également la récente déclaration constitutionnelle syrienne. Environ la moitié de ses suggestions ont été prises en considération.

/ATS