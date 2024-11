L'ONU condamne les attaques contre les casques bleus au Liban

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné mercredi les attaques des dernières semaines contre la mission de maintien de la paix des Nations unies au Liban (FINUL). Il a appelé 'toutes les parties' à respecter la sécurité des casques bleus.

Dans une déclaration, les membres du conseil condamnent plusieurs attaques ayant visé des positions de la FINUL et blessé plusieurs casques bleus. Ils ne nomment pas les auteurs de ces 'incidents', mais citent les dates de plusieurs d'entre eux.

Comme le 29 octobre lorsqu'une roquette, tirée 'probablement' par le Hezbollah ou ses alliés, a touché le quartier général de la FINUL, ou le 7 novembre lorsque cinq casques bleus ont été blessés lors d'une frappe israélienne et le 8 novembre lorsque la FINUL a accusé l'armée israélienne d'avoir endommagé une de ses positions dans une action décrite comme 'délibérée et directe'.

'Profonde inquiétude'

Le Conseil de sécurité appelle 'toutes les parties à prendre toutes les mesures pour respecter la sûreté et la sécurité du personnel et des installations de la FINUL'. 'Les casques bleus ne doivent jamais être la cible d'attaques', insiste la déclaration, qui apporte son 'soutien total' à la FINUL.

De manière plus générale concernant le conflit au Liban, où la tension ne cesse de monter entre Israël et le Hezbollah, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa 'profonde inquiétude concernant les victimes et les souffrances des civils, la destruction des infrastructures civiles, les dommages (infligés) aux sites du patrimoine culturel au Liban, les menaces contre les sites de Baalbeck et Tyr classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que pour le nombre croissant de déplacés'.

/ATS