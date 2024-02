L'ONU appelle le Pakistan à des élections équitables jeudi

L'ONU appelle les autorités pakistanaises à garantir un vote 'libre et équitable' lors des élections législatives de jeudi. Les libertés fondamentales doivent être honorées, a affirmé mardi le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk à Genève.

'Nous déplorons toutes les violences contre les partis politiques et les candidats', a dit à la presse une porte-parole. Près de 25 assauts de groupes armés ont été identifiés.

L'ONU estime que le scrutin est important pour réaffirmer l'attachement du pays aux droits humains et pour garantir le droit à la participation de toute la population, dont les femmes et les minorités. 'Nous sommes perturbés par conséquent par le harcèlement, les arrestations ou les détentions prolongées du parti Pakistan Tehreek e Insaf (PTI) et leurs soutiens', ajoute la porte-parole.

Des poursuites ont été lancées contre l'ancien Premier ministre Imran Khan, qui a été disqualifié comme candidat et a été condamné à de longues peines de prison. Le Haut-Commissariat attend des Hautes cours pakistanaises qu'elles revoient son cas conformément aux obligations internationales du pays.

Malgré que près d'un quart de sièges soient réservés aux femmes au Parlement, certains partis n'ont eux pas honoré le quota légal de 5% de candidates au moins. Des listes séparées pour certaines minorités exposent aussi des personnes à du harcèlement et de la violence.

/ATS