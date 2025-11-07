L'ONU alerte sur la menace de violences massives au Kordofan

L'ONU lance 'un fort avertissement' sur la menace de violences massives au Kordofan, après ...
L'ONU alerte sur la menace de violences massives au Kordofan

L'ONU alerte sur la menace de violences massives au Kordofan

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'ONU lance 'un fort avertissement' sur la menace de violences massives au Kordofan, après les massacres à El-Facher au Darfour. Vendredi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme s'est dit inquiet face aux 'préparations pour des hostilités intensifiées'.

'Depuis la prise d'El-Facher, les victimes civiles, la destruction et les déplacements de masse augmentent' au Kordofan, région voisine du Darfour, affirme Volker Türk. 'Il n'y a pas de signe de désescalade', a-t-il déploré.

Il demande à nouveau aux Etats influents auprès des parties au conflit d'oeuvrer. Dans le cas contraire, 'il y aura davantage de carnage et d'atrocités', insiste l'Autrichien. Il a rappelé que le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé la fin des acheminements d'armements vers le Soudan.

Khartoum accuse les Emirats arabes unis de livrer ce matériel aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), responsables de crimes contre l'humanité selon la Mission internationale d'établissement des faits. M. Türk redoute aussi que les exécutions sommaires, les viols et les violences ethniques se poursuivent à El-Facher, alors que de nombreux civils restent bloqués dans la ville.

Depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Le conflit a fait près de 13 millions de déplacés, dont quatre millions de réfugiés. Selon les estimations, plus de 21 millions de personnes font face à une importante insécurité alimentaire. Plus de 206'000 sont confrontées à une situation de famine. Des dizaines de millions d'individus doivent être aidés.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Etats-Unis tancés à l'ONU à Genève pour refus de collaborer

Les Etats-Unis tancés à l'ONU à Genève pour refus de collaborer

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 15:15

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 13:15

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 11:35

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 09:57

Articles les plus lus

La Chine met en service son troisième porte-avions

La Chine met en service son troisième porte-avions

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 07:01

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 09:57

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 11:35

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 13:15

Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 03:55

La Chine met en service son troisième porte-avions

La Chine met en service son troisième porte-avions

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 07:01

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 09:57

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 11:35

Mexique: après une agression sexuelle, la présidente porte plainte

Mexique: après une agression sexuelle, la présidente porte plainte

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 23:51

USA: pas de passeports non correspondants au genre de naissance

USA: pas de passeports non correspondants au genre de naissance

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 00:55

Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 03:55

La Chine met en service son troisième porte-avions

La Chine met en service son troisième porte-avions

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 07:01