L'ONU alarmée après des dizaines de victimes de drones au Soudan

L'ONU est 'alarmée' par les attaques de drones qui ont fait plus de 50 victimes civiles ces derniers jours au Soudan. Mercredi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a lui demandé que ces violences s'arrêtent.

L'Autrichien dénonce de nouvelles 'conséquences dévastatrices du recours grandissant à la guerre par drones au Soudan'. Les infrastructures civiles continuent d'être ciblées, a-t-il déploré.

Dimanche et lundi, plus de 50 civils ont été tués dans des attaques séparées menées par l'armée soudanaise dans quatre Etats du pays. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont eux lancé deux offensives similaires, dont une a fait au moins trois victimes.

'Les parties au conflit doivent prendre des dispositifs urgemment pour protéger les civils', a également ajouté M. Türk.

Depuis le début du conflit il y a près de trois ans entre les FSR et l'armée, des dizaines de milliers de personnes au total ont tuées. Près de 13 millions de personnes ont été déplacées, dont quatre millions de réfugiés. La famine est observée dans plusieurs régions. Des dizaines de millions de personnes ont besoin d'une assistance.

