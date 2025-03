L'OMS redoute des millions de décès avec les coupes américaines

Les coupes américaines ont déjà des effets sur l'accès aux soins face à plusieurs maladies, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle redoute plus de 100'000 décès supplémentaires de la malaria et des millions liés au VIH.

Les Etats-Unis ont la 'responsabilité' de retirer leur financement 'de manière ordonnée et humaine' s'ils décident de le faire, a affirmé lundi à la presse à Genève le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il appelle aussi les autres pays à augmenter leur soutien.

Selon les estimations de l'OMS, les coupes pourraient aboutir à 15 millions de cas de malaria supplémentaires cette année et plus de 100'000 décès. 'Il y a de graves perturbations' déjà dans les efforts contre celle-ci, affirme M. Tedros.

Côté VIH, le retrait du soutien au programme pour lutter contre ce virus pourraient aboutir à plus de 10 millions de personnes affectées additionnelles et plus de 3 millions de décès liés à la pathologie, plus de trois fois plus que l'année dernière.

Des impacts sont également observés sur la tuberculose pour laquelle un manque de prise en charge peut rapidement provoquer des décès. Des victimes sont aussi à attendre sur les conséquences sur la vaccination.

Les Etats-Unis avaient également annoncé fin janvier leur volonté de se retirer de l'OMS d'ici un an. Ils alimentent environ 18% de l'enveloppe de l'organisation. Face à cette situation, la Suisse avait aussi déploré un arrêt de contrats de consultants dans des pays exposés à des situations d'urgence et en conflit. Plus largement, un gel des embauches a été décidé sauf exception et des contrats ont été limités à un an.

/ATS