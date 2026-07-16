L'OMS affirme que l'épidémie d'Ebola « n'est pas hors de contrôle »

L'épidémie d'Ebola progresse rapidement mais 'n'est pas hors de contrôle', selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Environ 60% des décès ont été observés dans les communautés, en dehors des centres de soins, a-t-elle dit jeudi à Genève.

'Nous faisons face à une situation très difficile' dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a admis à la presse le chef des urgences à l'OMS, Chikwe Ihekweazu. 'Ce sera un marathon' et 'nous avons besoin de patience', a-t-il ajouté.

L'organisation a répété que cette épidémie, la troisième la plus importante pour Ebola, progresse plus rapidement que les précédentes. Environ 2100 cas ont été identifiés et le nombre de décès s'établit à environ 800. Il avait fallu auparavant dix mois pour atteindre le même nombre d'infections que celui qui a affecté l'Est de la RDC depuis deux mois.

L'accélération est notamment liée à l'amélioration des capacités de tests, plusieurs milliers chaque jour désormais. 'Nous avons intensifié tous les volets de la réponse' mais 'ce n'est pas suffisant', a également expliqué M. Ihekweazu. Environ quatre contacts sur cinq de personnes contaminées ont été tracés. Mais quatre cas sur cinq ne sont pas observés parmi eux.

Autre problème, 'la méfiance des communautés est importante', déplore le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le chef de l'OMS demande aux autorités politiques de faire face à cette situation, alors qu'un centre de soins a été attaqué mercredi à Bunia, l'un des épicentres de l'épidémie.

'Tous les efforts' portent sur l'importance de mener les patients 'vers les soins le plus rapidement possible', a renchéri M. Ihekweazu. Plus de 800 personnes peuvent être prises en charge. Or le taux de mortalité atteint 10 à 15% dans les centres de santé, contre 60 à 70% dans les communautés.

/ATS