L'Italien David Sassoli élu président du Parlement européen

L'eurodéputé social-démocrate italien David Sassoli a été élu mercredi président du Parlement européen, a annoncé le président sortant Antonio Tajani. Par 345 voix, il a obtenu au 2e tour la majorité absolue des suffrages des députés européens réunis à Strasbourg.

L'élection de l'ancien journaliste de 63 ans intervient au lendemain de l'accord au forceps conclu par les dirigeants des 28 pour répartir les postes clés au sein de l'UE. Elle était la première mission du nouveau Parlement européen pour pouvoir débuter son travail législatif, après les élections de fin mai.

Ancien journaliste de télévision et eurodéputé depuis 2009, David Sassoli avait pour concurrente la députée écologiste allemande Ska Keller (119 voix au second tour), l'Espagnole Sira Rego du groupe d'extrême gauche GUE/NGL (43 voix) et le conservateur tchèque Jan Zahradil (160 voix).

'Faire évoluer notre union'

'Nous devons avoir le courage de relancer notre projet d'intégration, nous devons faire évoluer notre union' pour la rendre plus réactive aux exigences des citoyens, a déclaré M. Sassoli dans l'hémicycle juste après l'annonce de son élection.

La présidence du Parlement européen faisait partie des hautes fonctions de l'UE à se répartir entre grandes familles politiques, même si le poste est beaucoup moins convoité et stratégique que celui de président de la Commission.

Pour succéder au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker début novembre, les dirigeants des 28 sont tombés d'accord mardi, à l'issue d'un sommet marathon, sur le nom de la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen, une proche de la chancelière Angela Merkel.

Sa nomination doit encore être formellement validée par un vote du Parlement européen à la mi-juillet.

