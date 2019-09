L'Italie autorise l'Ocean Viking à débarquer à Lampedusa

L'Ocean Viking a été autorisé par l'Italie à accoster sur l'île de Lampedusa, a annoncé samedi SOS Méditerranée qui affrète ce navire humanitaire. Il a débarqué 82 migrants secourus en mer.

Le feu vert de Rome intervient peu après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement de Giuseppe Conte dont est absent Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur sortant qui s'était farouchement opposé au débarquement des navires humanitaires sur les côtes italiennes.

Selon des précisions à l'AFP du ministère de l'Intérieur français, les 82 migrants qui débarqueront à Lampedusa seront ensuite répartis dans cinq pays européens, Italie, France, Allemagne, Portugal, Luxembourg, aux termes d'un accord ad hoc.

L'Ocean Viking a succédé à l'Aquarius. Le navire effectuait sa deuxième mission en Méditerranée et naviguait depuis près de deux semaines entre l'Italie et Malte en attente d'un port sûr pour débarquer les migrants à son bord. Parmi eux, Médecins sans frontières, qui opère également ce navire, a recensé 58 hommes, 6 femmes, 17 mineurs et un enfant de 1 an.

A l'issue de sa première expédition fin août, l'Ocean Viking avait recueilli 356 migrants, qui ont pu débarquer à Malte. La France s'est engagée à en recueillir 150, soit près de la moitié.

/ATS