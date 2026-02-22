L'Iran évoque de nouveaux pourparlers « probablement jeudi à Genève »

Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué jeudi un possible nouveau rendez-vous avec la délégation ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué jeudi un possible nouveau rendez-vous avec la délégation américaine jeudi en Suisse pour discuter du programme nucléaire, au coeur des différends entre les deux pays ennemis.

Dans un entretien sur la chaîne américaine CBS, Abbas Araghchi a dit travailler 'sur les éléments d'un accord'. 'Je crois que lorsque nous nous rencontrerons, probablement ce jeudi à Genève, nous pourrons travailler sur ces points, préparer un bon texte et parvenir rapidement à un accord', a-t-il ajouté.

'Pour l'instant, nous ne négocions que le nucléaire, et aucun autre sujet n'est abordé', a ajouté le diplomate alors que les Etats-Unis souhaitent également discuter des missiles balistiques de l'Iran ainsi que de son soutien aux groupes armés dans la région hostiles à Israël.

Des responsables américains et iraniens ont tenu mardi dernier à Genève une deuxième session de pourparlers indirects visant à éviter la possibilité d'une intervention militaire américaine destinée à freiner le programme nucléaire de Téhéran.

/ATS
 

