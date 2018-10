L'Arabie saoudite confirme que Khashoggi a été tué au consulat

L'Arabie saoudite a reconnu que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu après une visite au consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre, a été tué à l'intérieur du site, a annoncé samedi l'agence de presse SPA. Dix-huit personnes ont été arrêtées.

'Les discussions entre Jamal Khashoggi et ceux qu'il a rencontrés au consulat du royaume à Istanbul (...) ont débouché sur une rixe, ce qui a conduit à sa mort', a précisé l'agence de presse saoudienne officielle, citant le parquet.

Dix-huit ressortissants saoudiens ont été arrêtés, a indiqué le parquet national, précisant que l'enquête se poursuivait. Le roi Salman a ordonné la restructuration de la direction de l'agence générale du renseignement, a ajouté SPA, précisant que cette restructuration s'effectuerait sous la supervision du prince héritier Mohamed ben Salman.

Téléphone entre Erdogan et Salman

Selon la télévision publique saoudienne, un haut responsable du renseignement et un conseiller à la cour ont été limogés.

Ces annonces sont intervenues peu après une deuxième conversation téléphonique entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le roi Salman d'Arabie saoudite. Tous deux ont souligné l'importance de maintenir une entière coopération entre Ankara et Ryad dans l'enquête sur la disparition de Jamal Khashoggi, a rapporté l'agence de presse turque Anatolie.

Les deux dirigeants ont échangé des informations sur les enquêtes indépendantes menées par les autorités turques et par des enquêteurs saoudiens, a-t-elle ajouté, citant des sources présidentielles.

Jamal Khashoggi s'était exilé il y a plus d'un an aux Etats-Unis. Il écrivait régulièrement dans le Washington Post des tribunes hostiles à la politique saoudienne et au prince héritier Mohamed ben Salman. D'après des sources turques, il était porté disparu depuis le 2 octobre dernier après s'être rendu au consulat saoudien d'Istanbul pour obtenir des papiers nécessaires à son mariage.

