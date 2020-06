L'Amérique latine et les Caraïbes dépassent 80'000 morts du Covid

L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi lundi la barre des 80'000 décès liés au coronavirus, dont plus de la moitié au Brésil, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles. Le nombre de cas déclarés dans la région s'élève désormais à 1'681'378.

Au total, 80'505 personnes sont mortes du Covid-19 dans la région, dont 43'959 au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par l'épidémie dans le monde après les Etats-Unis.

Rien qu'au Brésil, pays de 212 millions d'habitants, 888'271 personnes ont été contaminées, soit plus que sur tout le continent asiatique. Le Mexique, qui compte 120 millions d'habitants, est le deuxième pays le plus touché en nombre de décès dans la région, avec 17'141 morts pour 146'837 contaminations.

Le Pérou a recensé 229'736 cas déclarés, deuxième chiffre le plus élevé après le Brésil. Le nombre de décès atteint 6688.

Amélioration aux Etats-Unis

Si en Amérique latine, la situation due à la pandémie continue à se détériorer, elle semble s'améliorer aux Etats-Unis. Le bilan quotidien des décès dus au coronavirus y est passé sous la barre des 400 morts pour le deuxième jour consécutif, selon le comptage de l'université Johns-Hopkins.

Le pays a ainsi enregistré 385 nouveaux décès dus au Covid-19 en une journée, tandis que le bilan s'élevait la veille à 382 morts supplémentaires. Ce sont les bilans journaliers les plus bas depuis la fin mars, selon le comptage actualisé en continu de cette université.

Il faudra toutefois attendre pour savoir si les chiffres de lundi se confirment sur la durée, car les données de l'université ont tendance à mécaniquement baisser en sortie de week-end en fonction des remontées transmises par les autorités sanitaires locales.

Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé par la pandémie avec un nombre total de 116'114 morts du virus et plus de 2,1 millions de cas diagnostiqués sur le territoire.

Huit millions de cas

Malgré ces bilans journaliers encourageants, la première vague de contaminations n'en finit pas de durer, avec un nombre de nouveaux cas recensés qui se situe toujours autour de 20'000 chaque jour. L'épidémie américaine s'est déplacée de New York et du nord-est du pays vers une large bande recouvrant le sud et l'ouest. Plus d'une douzaine d'Etats enregistrent leur plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Au niveau mondial, la pandémie a fait au moins 435'176 morts depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre. Plus de 8 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3,6 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

/ATS