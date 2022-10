L'Amérique centrale en alerte à l'approche de l'ouragan Julia

La tempête tropicale Julia est devenue un ouragan, selon le centre national américain des ouragans (NHC) et les autorités locales. Elle doit toucher terre au Nicaragua dimanche à l'aube, avec des vents de 120 km/h.

A minuit GMT (02h00 en Suisse), l'ouragan se trouvait à 200 km à l'est de Bluefields et se déplaçait la vitesse de 28 km/h, a précisé le NHC. Les précipitations du week-end pourraient provoquer des 'crues soudaines et des coulées de boue' potentiellement meurtrières en Amérique centrale.

La vice-présidente du Nicaragua, Rosario Murillo, a annoncé que Julia devrait toucher terre en tant qu'ouragan de catégorie 1 dimanche à l'aube, entre Orinoco et Laguna de Perlas, au nord de la ville de Bluefields sur la côte sud-est du pays.

Toute la région en alerte

Le système national pour la prévention des catastrophes du Nicaragua (SINAPRED) a mis samedi tout le pays en alerte jaune et activé des unités de secours. Le gouvernement a évacué quelque 6000 personnes dans la région de Laguna de Perlas et dans d'autres localités menacées.

Au Guatemala, 22 départements ont été placés en alerte rouge par les services de la protection civile à l'approche de l'ouragan, qui pourrait également toucher le Honduras et le Salvador.

Au Honduras, le gouvernement a annoncé des délestages préventifs du principal barrage hydroélectrique, El Cajon. Au Salvador, les autorités ont déclaré une alerte orange pour tout le pays, activant des unités de secours et des évacuations préventives dans les zones à haut risque.

Au Panamá, la protection civile a établi une alerte jaune, y compris dans la province de Darien, une zone de jungle qui borde la Colombie et que des centaines de migrants traversent quotidiennement pour se rendre aux États-Unis.

Plus au sud, le président colombien Gustavo Petro a décrété l''alerte maximale' à San Andrés.

