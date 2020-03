L'Allemagne met en oeuvre sa fermeture partielle des frontières

La police allemande a entamé lundi matin ses contrôles aux frontières avec cinq pays, notamment la Suisse. Les entrées dans le pays sont fortement restreintes dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

A partir de 08h00, les véhicules venant de France, d'Autriche, de Suisse, du Danemark et du Luxembourg, ont commencé à être contrôlés par les policiers allemands. Ceux-ci ne laissent passer que le transport de marchandises et les travailleurs transfrontaliers et ont pour consigne de refouler les autres voyageurs.

A la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, les automobilistes étaient systématiquement arrêtés et interrogés par les policiers. Une dizaine de voitures ont déjà été refusées à 08h30, selon un photographe de l'AFP.

Dans la région allemande frontalière de l'Autriche, la Bavière, les autorités ont l'intention de décréter une 'situation de catastrophe' afin de pouvoir mobiliser des moyens supplémentaires, comme le recours à l'armée dans les hôpitaux par exemple. A la frontière allemande, plusieurs automobilistes venant de France ont eux aussi été refoulés, a également constaté l'AFP.

Contenir l'épidémie

Berlin a annoncé dimanche sa décision de fermer partiellement ses frontières avec cinq pays voisins, afin de contenir l'épidémie de coronavirus. Le bilan de l'épidémie en l'Allemagne s'élevait dimanche 4838 cas et 12 morts.

Seuls les citoyens allemands qui ne présentent pas de symptôme de la maladie, les travailleurs transfrontaliers et les étrangers disposant d'un permis de résidence peuvent désormais entrer dans le pays, a précisé le ministre de l'intérieur Hors Seehofer.

L'inquiétude et les restrictions ne cessent de croître en Allemagne face au virus. Toutes les îles de la Mer du Nord et de la Mer Baltique, Sylt, Amrum, Rügen ou Usedom, ont annoncé leur fermeture aux touristes pour limiter les risques de propagation.

/ATS