Kosovo : le Parlement échoue à nouveau à élire un gouvernement

Le parlement kosovar a échoué mercredi à élire un gouvernement, après des mois de crise politique et de paralysie institutionnelle. Une situation qui laisse entrevoir la convocation de nouvelles élections législatives pour mettre fin à cette situation.

Le candidat présenté par le parti du Premier ministre sortant Albin Kurti n'a pas réuni assez de voix mercredi après-midi, trois semaines après l'échec de M. Kurti lui-même à obtenir la confiance du Parlement pour former un gouvernement.

Selon la Constitution kosovare, seuls deux scrutins sont autorisés : si le gouvernement n'est pas élu lors du deuxième, la présidente du pays doit dissoudre l'Assemblée et annoncer des élections, qui devront être organisées dans les 40 jours.

/ATS