Kosovo et Serbie reprennent un dialogue compliqué

La Serbie et le Kosovo ont repris jeudi à Bruxelles leur dialogue après des mois d'interruption et de crises répétées. Le chemin vers une normalisation de leurs relations est jonché d'obstacles.

'J'attends un dialogue constructif', a annoncé le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell, facilitateur de ce dialogue entre les frères ennemis. Le premier ministre kosovar Avdullah Hoti est arrivé le premier à Bruxelles pour une bilatérale avec Josep Borrell, a annoncé sa porte-parole. Une seconde bilatérale était ensuite planifiée avec le président serbe Aleksandar Vucic avant la réunion de travail à trois.

'J'encourage les deux parties à aborder les discussions d'aujourd'hui dans un esprit de compromis et de pragmatisme et en gardant à l'esprit l'avenir européen de leurs populations au Kosovo et en Serbie', a déclaré Josep Borrell.

L'Espagnol s'est félicité de pouvoir faciliter ce dialogue. 'Je suis heureux de constater que l'Union européenne est de nouveau aux commandes du processus', a-t-il déclaré. Vieux de plus de deux décennies, insoluble depuis la dernière des guerres ayant déchiré l'ex-Yougoslavie (1998-99), le conflit entre serbes et kosovars reste un danger pour la stabilité du Vieux Continent.

Indépendance, cause de divisions

Belgrade ne reconnaît pas l'indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province méridionale, majoritairement peuplée d'Albanais. Des accords de normalisation conclus en 2013 sont restés pour la plupart lettre morte.

Le Kosovo est reconnu comme Etat indépendant par la plupart des Occidentaux, mais cinq des 27 membres de l'UE (Espagne, Roumanie, Grèce, Chypre et Slovaquie) refusent cette reconnaissance et ni la Russie ni la Chine ne l'ont acceptée, ce qui ferme de facto les portes de l'ONU à ce territoire de 2 millions d'habitants. Côté serbe, le dossier est un obstacle dans son processus d'adhésion à l'UE.

La rencontre de Bruxelles est la première rencontre officielle depuis le printemps 2019 et l'échec d'un sommet à Berlin entre Aleksandar Vucic et son homologue kosovar Hashim Thaçi. Personnage central de la politique kosovare depuis l'indépendance, ce dernier est hors-jeu en raison des accusations de crimes de guerre le visant.

La guerre du Kosovo a fait plus de 13'000 morts, des Albanais pour la plupart. Elle s'est terminée quand une campagne occidentale de bombardements a contraint les forces serbes à se retirer.

/ATS