Kim Jong-un supervise un test de moteur pour missile hypersonique

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé l'essai réussi d'un moteur à combustible solide pour un 'nouveau type de missile hypersonique de portée intermédiaire', selon KCNA. Les missiles utilisant ce type de combustible sont plus maniables et plus sûrs.

Le test a été conduit mardi par l'organisation nord-coréenne chargée des missiles sur le site de lancement de satellites de Sohae, dans le nord-ouest du pays, a ajouté mercredi l'agence de presse d'Etat KCNA.

'La valeur stratégique de ce système d'armement sur le plan militaire est aussi importante que celle des ICBM' (missiles balistiques intercontinentaux), a déclaré Kim Jong-un d'après l'agence officielle.

A la fin 2023, Pyongyang avait annoncé avoir mené une série d'essais au sol d'une nouvelle classe de moteur à combustible solide pour en équiper ses missiles balistiques de portée intermédiaire (IRBM). Selon des experts, les missiles recourant à ce type de combustible sont plus maniables et plus sûrs, en comparaison avec ceux à combustible liquide.

Déploiement plus rapide

Avec les missiles à combustible solide, il n'est pas nécessaire de faire le plein de combustible avant le lancement, ce qui rend leur déploiement plus rapide et complexifie par conséquent leur identification et leur destruction par un éventuel adversaire.

En 2023, la Corée du Nord avait déjà rapporté avoir testé avec succès son premier ICBM à combustible solide - catégorie de missile à la portée la plus importante de l'arsenal nord-coréen -, y voyant une avancée majeure pour les forces de contre-attaque nucléaire du pays.

Mardi, KCNA avait par ailleurs fait part de la supervision, par Kim Jong-un, d'une série d'exercices impliquant de nouveaux lance-roquettes multiples 'de très grande taille'.

Des armes qui, selon le numéro un de Pyongyang cité par l'agence, aideront le Nord à 'bloquer et supprimer l'éventualité d'une guerre à l'aide d'une préparation parfaite et constante pour faire s'effondrer la capitale de l'ennemi'.

/ATS