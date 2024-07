Kim Jong Un reçoit une délégation russe après la visite de Poutine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a accueilli une délégation militaire russe menée par le vice-ministre de la Défense Alexeï Krivoruchko pour discuter de l'importance de la coopération bilatérale en matière de défense, a rapporté l'agence d'Etat KCNA vendredi.

Kim Jong Un a souligné la nécessité pour les armées des deux pays de 's'unir plus fermement pour mener de manière dynamique les relations entre la RPDC (République populaire et démocratique de Corée) et la Russie dans la nouvelle ère et jouer un rôle important dans la défense de la paix régionale et mondiale', selon KCNA.

Il s'agit de la première visite officielle russe, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, depuis le déplacement du président russe Vladimir Poutine à Pyongyang le mois dernier, au cours duquel les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle qui a suscité l'indignation de Washington et Séoul.

Le président russe avait déclaré que cette alliance prévoyait 'une assistance mutuelle en cas d'agression contre une partie du traité' et avait également souligné que la Russie 'n'excluait pas pour elle-même une coopération militaro-technique' avec la Corée du Nord, alors que les deux pays sont sous le coup de sanctions internationales.

Les Occidentaux accusaient déjà Moscou et Pyongyang de coopérer dans ce domaine stratégique. Selon eux, la Corée du Nord livre des munitions à la Russie pour son assaut contre l'Ukraine et en retour obtient une assistance notamment dans le domaine spatial.

/ATS