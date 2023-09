Kim Jong Un quitte la Russie à bord de son train blindé

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a quitté dimanche l'Extrême-Orient russe à bord de son train blindé en direction de la frontière nord-coréenne, ont rapporté les agences de presse russes. Il avait entamé mardi une visite remarquée en Russie.

'La cérémonie de départ du dirigeant de la RPDC s'est déroulée à la gare d'Artiom-Primorsky-1, où se trouvait déjà le train blindé de Kim Jong Un', a indiqué l'agence Ria Novosti en utilisant l'acronyme du nom officiel de la Corée du Nord, et en publiant une vidéo du départ du dirigeant.

Sur ces images, on voit M. Kim, sur le pas de son train, faire un geste de la main d'au revoir à la délégation russe l'accompagnant, emmenée par le ministre de l'Ecologie Alexandre Kozlov. Puis résonne 'Adieu de Slavianka', une marche patriotique russe, au moment du départ du train, sous un ciel nuageux.

'Le train de Kim Jong Un s'est dirigé vers le poste frontière de Khassan. La distance (...) est d'environ 250 kilomètres', a indiqué de son côté l'agence TASS.

Plus tôt dimanche, Kim Jong Un avait reçu en cadeau cinq drones explosifs, un drone de reconnaissance et un gilet pare-balles des mains du gouverneur de la région de Primorye, dans l'Extrême-Orient russe, selon TASS. Des présents à caractère militaire hautement symboliques dans un contexte de craintes occidentales envers un possible accord pour des livraisons d'armes et de munitions nord-coréennes dont Moscou a besoin pour son offensive en Ukraine.

'Perspectives'

Mercredi, lors d'un échange sur le cosmodrome de Vostotchny, Vladimir Poutine et Kim Jong Un avaient affiché leur proximité, le président russe évoquant des 'perspectives' de coopération militaire malgré les sanctions internationales visant Pyongyang à cause de ses programmes nucléaires et de mise au point de missiles.

Au cours de leur rencontre, les deux dirigeants s'étaient mutuellement offert un fusil, là encore des cadeaux à valeur de symbole dans le contexte actuel.

Depuis, le Kremlin assure qu''aucun accord' n'a été signé lors de cette rencontre, sans toutefois rassurer les Occidentaux.

'Le gouverneur (Oleg Kojémiako) a offert à Kim Jong Un un ensemble de protection pare-balles pour les actions d'assaut' et 'des vêtements spéciaux non-détectables par les caméras thermiques', ont par ailleurs déclaré les services régionaux à l'agence TASS.

Ambiance 'fervente et chaleureuse'

Dimanche, M. Kim a également rencontré des étudiants nord-coréens de l'Université fédérale d'Extrême-Orient sur le campus universitaire à Vladivostok et assisté à un spectacle aquatique à l'océanarium de la ville, selon TASS.

L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a, de son côté, qualifié de 'fervente et chaleureuse' l'ambiance ces derniers jours dans la grande ville de l'Extrême-Orient russe, 'à un moment où une nouvelle ère d'amitié, de solidarité et de coopération s'ouvre dans l'histoire du développement des relations entre la RPDC et la Russie'.

/ATS