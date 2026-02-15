Kiev grelotte, l'Ukraine frappe un terminal pétrolier russe

Environ 1600 immeubles étaient toujours sans chauffage à Kiev dimanche, selon les autorités locales, une conséquence du barrage de frappes russes sur les infrastructures énergétiques. Les forces ukrainiennes ont revendiqué l'attaque d'un terminal pétrolier en Russie.

Sur les 2600 immeubles privés de chauffage après une attaque russe massive jeudi sur Kiev, 'environ 500 bâtiments restent privés de chauffage', a indiqué le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko dimanche sur Telegram.

Ces 2600 immeubles s'ajoutaient à plus de 1100 immeubles résidentiels - sur un total de 12'000 dans la capitale - déjà privés de chauffage après les attaques russes des dernières semaines qui ont endommagé durablement la centrale les approvisionnant, ce qui porte un total de 1600 immeubles actuellement sans chauffage.

Pire crise énergétique

Les attaques russes contre le réseau énergétique ukrainien ont provoqué la pire crise énergétique dans le pays depuis le début de l'offensive de Moscou lancée en février 2022, avec des centaines de milliers de foyers privés de chauffage et d'électricité par des températures chutant parfois sous les -20°C.

Des infrastructures ferroviaires des régions d'Odessa (sud) et Dnipropetrovsk (centre-est) ont également été endommagées dans des frappes russes nocturnes, a indiqué le vice-Premier ministre Oleksiï Kouleba sur Telegram.

Kiev riposte en Russie

Kiev de son côté vise également le territoire russe avec des drones, notamment ses infrastructures d'hydrocarbures, pour affaiblir l'effort de guerre des forces russes, dont l'offensive en Ukraine entre bientôt dans sa cinquième année et a fait au moins des dizaines de milliers de morts.

Le gouverneur de la région frontalière de Briansk en Russie, Alexandre Bogomaz, a affirmé que cinq municipalités et une partie de la ville de Briansk étaient privées de chauffage et d'électricité 'en résultat d'une attaque ennemie' de drones ukrainiens dans la journée de dimanche.

Terminal pétrolier touché

L'armée ukrainienne a également revendiqué l'attaque du terminal pétrolier Tamanneftegaz à proximité du village de Volna dans la région de Krasnodar. 'L'attaque (...) a été confirmée. Un incendie a été rapporté sur les lieux', a-t-elle indiqué dimanche.

Le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a indiqué plus tôt dans la journée qu'un site de stockage de produits pétroliers avait été frappé dans le port du village de Volna, sur les rives de la mer Noire.

Volna abrite le port de Taman, sur la péninsule éponyme. Cette infrastructure, située à proximité du pont de Kertch et de la Crimée, sert au transbordement de céréales, produits pétroliers et chimiques.

'Un réservoir de pétrole, un entrepôt et des terminaux ont été endommagés' a dit le gouverneur, faisant état de deux blessés et du déploiement d'une centaine de pompiers pour éteindre 'plusieurs foyers d'incendie'.

Les forces ukrainiennes ont également affirmé avoir mené plusieurs autres frappes ces dernières 24 heures contre des installations militaires en Ukraine occupée.

