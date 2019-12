Kiev et les séparatistes s'entendent sur un échange de prisonniers

Kiev et les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine se sont entendus lundi pour procéder à un échange de prisonniers avant la fin de l'année. Il s'agit de l'une des mesures de désescalade promises après un sommet pour la paix à Paris.

'Nous avons trouvé un accord sur un échange de prisonniers avant la fin de l'année, comme il était convenu dans les conclusions du sommet à Paris', a annoncé sur Facebook une porte-parole des négociateurs de Kiev, Darka Olifer. La Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France avaient participé à cette réunion.

L'accord a été confirmé aux agences russes par le représentant de Moscou et les émissaires des séparatistes. Il a été conclu lors d'une téléconférence entre les trois parties. L'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), qui dispose d'observateurs dans l'Est de l'Ukraine, a également confirmé l'accord via un communiqué.

A l'issue du sommet de Paris, qui a réuni le 9 décembre à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine sous médiation franco-allemande, plusieurs mesures de désescalade ont été annoncées. Il y a l'échange des prisonniers d'ici la fin de l'année mais aussi un nouveau retrait de combattants de trois zones d'ici fin mars prochain.

Les forces ukrainiennes s'opposent dans l'Est de l'Ukraine à des séparatistes pro-russes soutenus, selon Kiev et les Occidentaux, par Moscou. La guerre a fait plus de 13'000 morts depuis 2014. Des accords de paix signés à Minsk en 2015 ont permis une diminution importante des violences, mais le règlement politique du conflit est jusqu'à présent resté lettre morte.

Moscou et Kiev avaient déjà procédé en septembre à un important échange de prisonniers, premier signe de détente dans la crise qui secoue les deux voisins depuis 2014.

/ATS